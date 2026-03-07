লক্ষ্মীপুরে অস্ত্র-গুলিসহ তিন ডাকাত গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থানার মান্দারী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, গুলিসহ তিন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চন্দ্রগঞ্জ থানা-পুলিশ এই অভিযান চালায়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার আবুল কালামের ছেলে মনির হোসেন (২৮), মফিজুল হকের ছেলে আবদুল ওয়াদুদ (৫০) এবং সাইদুল হকের ছেলে সুমন হোসেন (৪৫)।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা একটি আন্তজেলা ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযানের সময় তাদের কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক ও পাঁচটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশের দাবি, ওই এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী বলেন, গ্রেপ্তার তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হবে।
