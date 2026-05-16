Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে মাছঘাটের আধিপত্য নিয়ে দুই গ্রুপের মারামারি, আহত ৭

লক্ষ্মীপুর ও রায়পুর প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে মাছঘাটের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে। শনিবার (১৬ মে) দুপুরের দিকে উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের সাজু মোল্লার মাছঘাট এলাকায় এই সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রাব্বি (২২), ফরহাদ হোসেন (২৭), সুমন হোসেন (৩০) ও দেলোয়ার হোসেনকে (৩২) রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন জানায়, রায়পুর উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহসাধারণ সম্পাদক শফি সরদার ও একই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিএনপির সহসভাপতি ফারুক সরদারদের মধ্যে মাছঘাট নিয়ে বিরোধ ছিল।

এই বিরোধ নিয়ে শনিবার সকালে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়।

রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মিয়া বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএনপি নেতা শফি উদ্দিন অভিযোগ করেন, একই ইউনিয়নের বিএনপি নেতা ফারুক সরদার, যুবদল নেতা আবুল কালাম আজাদ ও তারেক সরদারের নেতৃত্বে শতাধিক বহিরাগত লোক মাছঘাট দখলের উদ্দেশ্যে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে রাব্বি, ফরহাদ হোসেনসহ অন্তত আটজন আহত হন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ইউনিয়ন বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের সহসভাপতি ফারুক সরদার বলেন, ‘১৭ বছর ধরে আমি ও কয়েকজন মিলে যৌথভাবে ঘাট পরিচালনা করে আসছি। আজকের ঘটনায় তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে। পরে আমাদের ওপরও হামলা চালানো হয়। এতে আমাদের পক্ষের দেলোয়ার হোসেন ও সুমন আহত হয়েছেন।’

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

'টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি'

