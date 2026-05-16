Ajker Patrika
নরসিংদী

শিগগির নতুন ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নরসিংদী প্রতিনিধি
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল বলেছেন, ‘আমরা বেহেশতের টিকিট দিতে পারি না, তবে ফ্যামিলি কার্ড দিতে পারি।’ আজ শনিবার (১৬ মে) নরসিংদী বেলাব উপজেলা মিলনায়তনে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনের আগে বলেছিলাম বেহেশতের টিকিট দেব না। এমন একটি জিনিস দেব, যেটা এই দুনিয়াতে আল্লাহ আপনাদের কল্যাণ দান করবেন। তিনটি সুবিধা আমরা দিচ্ছি, যাতে ভালোভাবে জীবন যাপন করে, আল্লাহর ইবাদত করে, সুখী মনে সন্তানদের লালন-পালন করে মাতৃত্বের পরিচয় দিতে পারেন। সেই কারণে আড়াই হাজার টাকা করে মাসে আপনারা পাবেন এই ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে।’

উপস্থিত ভাতা সুবিধাভোগী নারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ১২ মাসে ৩০ হাজার টাকা জমা পাবেন। জামাইয়ের কাছে আপনাদের ঘুরতে হবে না। আগে বলেছিলাম, জামাইরা এসে হাত পাতবে টাকা দাও, টাকা দাও—এটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘দেশে নতুন ওষুধ এসেছে, লেবার পেইন বিলম্বিত করে নরমাল ডেলিভারি করার জন্য। সে জন্য শিগগির নতুন ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে যাচ্ছি। আপনারা ধৈর্য ধরে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। সকল নাগরিকের জন্য আমরা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করব, ইনশা আল্লাহ।’

দ্বিতীয় পর্যায়ে নরসিংদীর বেলাব উপজেলার বিন্নাবাইদ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৬৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ইসরাত জাহান কেয়া।

বেলাব উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনজুর এলাহী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে হাফসা নাদিয়া, জেলা বিএনপির সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেন লিয়াকত, বেলাব উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আহসান হাবিব বিপ্লব প্রমুখ।

