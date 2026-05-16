ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি জাকসুর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু)। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি দেন জাকসুর নেতারা।
শনিবার (১৬ মে) বেলা ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বাসভবনের গেটের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে জাকসুর নেতারা এই হুঁশিয়ারি দেন। এ সময় তাঁরা পাঁচটি দাবি জানান।
দাবিগুলো হচ্ছে—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত গ্রেপ্তার; গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ; রেজিস্ট্রার, নিরাপত্তা ও প্রক্টরিয়াল বডির জবাবদিহি নিশ্চিত করা; ঘটনা নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচার বন্ধ; দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন।
জাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম বলেন, ১২ মে রাতের ঘটনার পরপরই জাকসুর কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ আলী চিশতী ও শিক্ষার্থীরা ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যান। তবে পরে সিসিটিভি ফুটেজ শনাক্তকরণে প্রশাসনিক জটিলতা ও সমন্বয়হীনতা সুষ্ঠু তদন্তকে ব্যাহত করেছে। এ ছাড়া যাচাইবিহীন এআই-নির্ভর ছবি প্রচারের কারণে প্রকৃত অপরাধী শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বিভ্রান্তির মুখে পড়েছে।
সংবাদ সম্মেলন শেষে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জাকসুর সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান। সেখানে তিনি বলেন, ‘আমরা সরকারের উচ্চপদস্থ বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করেছি। তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে দ্রুত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনতে পারবে। আমরা বারবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার অনুরোধ করছি।’
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. জুয়েল রানা অধ্যাপক হাসিবুরকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি রংপুরে আবু সাঈদ হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি।
