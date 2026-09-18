Ajker Patrika
En
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে ‘সামারি ট্রায়ালে’ তিন হোটেলকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে ‘সামারি ট্রায়ালে’ তিন হোটেলকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা
হোটেল নূর জাহান। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে নোংরা পরিবেশে পচা-বাসি খাবার প্রস্তুত ও বিক্রির অপরাধে তিনটি অভিজাত হোটেলকে ১০ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক মো. ওমর ফারুকের পরিচালনায় এক ‘সামারি ট্রায়াল’ (সংক্ষিপ্ত বিচার) অভিযানে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

জরিমানাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শহরের রাজমহল হোটেলকে চার লাখ টাকা, নূর জাহান হোটেলকে পাঁচ লাখ এবং মোহাম্মদীয়া হোটেলকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এসব রেস্তোরাঁয় দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য আইনের তোয়াক্কা করা হচ্ছিল না। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ পরিচালনা করা অভিযানে হোটেলগুলোর রান্নাঘরে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পচা-বাসি খাদ্য সংরক্ষণের প্রমাণ পান বিচারক।

অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে লক্ষ্মীপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সু-মুদু চক্রবর্তী জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আইন অমান্য করায় প্রতিষ্ঠান তিনটিকে সামারি ট্রায়ালের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি হোটেলমালিক ও কারিগরদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

ভবিষ্যতেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে এ ধরনের ঝটিকা অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরহোটেলচট্টগ্রাম বিভাগজরিমানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত