Ajker Patrika
En
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে বিলে খেলতে নেমে পানিতে ডুবে শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে বিলে খেলতে নেমে পানিতে ডুবে শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে বিলের পানিতে ডুবে মো. মাহসিন (১০) নামে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চণ্ডীপুরের উত্তর হাজিপুর এলাকায় বিলে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিক্ষার্থী মাহসিন ওই এলাকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ও কালুপুর মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও স্বজনেরা জানান, দুপুরে বাড়ির পাশের বিলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে নামে মাহসিন। একটু দূরে গেলে সাঁতার না জানায় সে বিলের পানিতে ডুবে যায়। এ সময় অন্যরা উঠে এসে মাহসিনের পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। পরে পরিবারের সদস্যসহ স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাহসিনের মরদেহ ভেসে উঠতে দেখে উদ্ধার করেন।

ঘটনাটি নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের সদস্যরা শিশুর মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করছেন। এই বর্ষাকালে শিশুদের নিয়ে সব পরিবারকে সচেতন হওয়ার অনুরোধও জানান ওসি।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুররামগঞ্জশিক্ষার্থীপানিতে ডুবে মৃত্যুমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত