লক্ষ্মীপুরে বিলে খেলতে নেমে পানিতে ডুবে শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে বিলের পানিতে ডুবে মো. মাহসিন (১০) নামে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চণ্ডীপুরের উত্তর হাজিপুর এলাকায় বিলে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিক্ষার্থী মাহসিন ওই এলাকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ও কালুপুর মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।
পুলিশ ও স্বজনেরা জানান, দুপুরে বাড়ির পাশের বিলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে নামে মাহসিন। একটু দূরে গেলে সাঁতার না জানায় সে বিলের পানিতে ডুবে যায়। এ সময় অন্যরা উঠে এসে মাহসিনের পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। পরে পরিবারের সদস্যসহ স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাহসিনের মরদেহ ভেসে উঠতে দেখে উদ্ধার করেন।
ঘটনাটি নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের সদস্যরা শিশুর মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করছেন। এই বর্ষাকালে শিশুদের নিয়ে সব পরিবারকে সচেতন হওয়ার অনুরোধও জানান ওসি।
ভৈরব-আশুগঞ্জ অংশের মেঘনা নদীতে সরকারি কনডেনসেট চুরি ও পাচারের অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, পাইপলাইন ও তেলবাহী জাহাজ থেকে চুরি করে তেল সংগ্রহ করে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ।৬ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুরে চুরির অপবাদ দিয়ে এক তরুণী ও তার দুই ভাই-বোনকে আটকে রেখে নির্যাতন, গাছে বেঁধে মারধর এবং তরুণীর চুল কেটে জুতার মালা পরানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ; ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে।৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জামালপুর কমিউটার ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে জামালপুরের যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল আবারও শুরু হয়।২৭ মিনিট আগে
দিনাজপুর সদরে একটি কালভার্টের নিচ থেকে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়ন রামডুবি বাজারের পূর্ব পাশের এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার হয়।২৭ মিনিট আগে