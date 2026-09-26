Ajker Patrika
En
বেসরকারি

ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রফিডেন্ট ফান্ডসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রফিডেন্ট ফান্ডসহ নানা সুবিধা
ছবি: সংগৃহীত

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ফাস্টনেস প্রোডাক্ট বিভাগে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ফাস্টনেস প্রোডাক্ট।

পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ২–৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

ভিভো বাংলাদেশে চাকরি, রয়েছে ওভারটাইম ভাতাসহ আবাসন সুবিধাভিভো বাংলাদেশে চাকরি, রয়েছে ওভারটাইম ভাতাসহ আবাসন সুবিধা

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনেস্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিওয়ালটন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত