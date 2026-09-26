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রাজশাহী

রাজশাহীতে ১২০০ রানারের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ‘রান ফর সিল্ক সিটি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৩৩
রাজশাহীতে ১২০০ রানারের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ‘রান ফর সিল্ক সিটি’
রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হলো ‘রান ফর সিল্ক সিটি ২০২৬’। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর রেশমশিল্পের পরিচিতি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ কিলোমিটার চ্যালেঞ্জ ম্যারাথন ‘রান ফর সিল্ক সিটি ২০২৬’।

আজ শনিবার সকাল ৬টার দিকে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সামনে থেকে ম্যারাথনটি শুরু হয়ে ভদ্রা মোড়, তালাইমারী ও সাহেব বাজার হয়ে হজরত শাহ মখদুম কেন্দ্রীয় ঈদগাহের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সিল্ক সিটি রানার্স কমিউনিটির আয়োজনে এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১ হাজার ২০০ জন অংশ নেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ফিতা কাটার মাধ্যমে ম্যারাথনের উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন। পরে সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘সিল্ক সিটি’ হিসেবে রাজশাহীর ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যারাথনে নারী, পুরুষ, শিশু ও বিভিন্ন বয়সী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আয়োজনটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

বিষয়:

শিল্পরাজশাহী বিভাগরাজশাহী সদরজেলার খবর
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