৯৯৯-এ ফোন, ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে কিশোর গ্রেপ্তার
লক্ষ্মীপুরে আট বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ১২ বছর বয়সী এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে গতকাল রোববার রাতে লক্ষ্মীপুর সদর থানা-পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।
জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার আজ সোমবার জানান, গতকাল রাত ৯টার দিকে লক্ষ্মীপুর সদর থানার লামছড়ি এলাকা থেকে শিশুটির বাবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে ধর্ষণের অভিযোগ জানান। এ সময় তিনি দ্রুত পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন।
পরে ৯৯৯ থেকে বিষয়টি লক্ষ্মীপুর সদর থানাকে জানানো হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, শিশুটির বাবা-মা ও ভাইবোন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়ায় সে বাসায় একা ছিল। এ সুযোগে অভিযুক্ত কিশোর খেলার কথা বলে শিশুটিকে নিজের বাসায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শিশুটির চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন অভিযুক্ত কিশোরকে একটি কক্ষে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ভুক্তভোগী শিশুটিকে চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন বলে জানান আনোয়ার সাত্তার।