লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে মাটি কাটা নিয়ে দ্বন্দ্ব, কিলঘুষিতে বৃদ্ধের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর ও রায়পুর প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩১ মে ২০২৬, ১৩: ১১
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বসতঘরের সামনে থেকে মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনায় হানিফ মিয়া (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে উপজেলার চরপাতার গাছিরহাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত হানিফ মিয়া ওই গ্রামের মৃত হাবিব উল্লাহর ছেলে। তিনি পেশায় কৃষিশ্রমিক। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও মো. রিপন নামে এক ছেলে রয়েছে। ঘটনার একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অভিযুক্ত আবদুল বারেক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রায়পুরের চরপাতা গাছিরহাট গ্রামে হালিম দারোগা বাড়ির মো. হানিফ মিয়া (৭০) ঘটনার সময় নিজ বসতঘরের সামনে থেকে মাটি কাটেন। এ সময় নানা অজুহাতে একই বাড়ির আবুল বারেক (৬০) তাঁকে গালমন্দ করেন। একপর্যায়ে উভয়ের মধ্য হাতাহাতি হয়। পরে কিলঘুষি দেওয়া হলে লুটিয়ে পড়েন হানিফ মিয়া।

অসুস্থ অবস্থায় হানিফ মিয়াকে উদ্ধার করে রায়পুর সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরে পুলিশ নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহত ব্যক্তির ছেলে রিপন বলেন, ‘আমাদের জমি নিয়ে কোনো বিরোধ ছিল না। আব্বা ঘরের সামনে থেকে মাটি কাটতে গেলে আবদুল বারেক গালিগালাজ করে কিলঘুষি দিয়ে মেরে ফেলে। এই ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা করা হবে। আমরা হত্যার বিচার চাই।’

অভিযুক্ত আবদুল বারেক পলাতক এবং তাঁর পরিবার এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি।

এ বিষয়ে রায়পুর থানার ওসি শাহীন মিয়া বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। পারিবারিক বিরোধ ছিল। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা চলছে।’

