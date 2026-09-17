দেশে ইয়াবার ডিলারও সংসদ সদস্য হয়েছেন: হুইপ নিজান

লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি-কমলনগর) আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান বলেছেন, দেশে ইয়াবার ডিলারও সংসদ সদস্য হয়েছেন। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে বাংলাদেশের বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।
আজ বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার রামদয়াল বাজার আবদুল হাদী কলেজ মিলনায়তনে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফল করা শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন হুইপ নিজান।
নিজান বলেন, ‘এ সমাজে ধনী লোকের কদর বেশি। সে কি ঘুষ খায়? না ডাকাতি করে? না ইয়াবার ডিলার? এদেশে ইয়াবার ডিলারও এমপি হয়েছে—ওই যে কক্সবাজারের টেকনাফের বদি।’
ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গ তুলে হুইপ নিজান বলেন, ‘আমরা মুসলমানরা, মসজিদের ইমাম সাহেবরা এসব খারাপ লোক মসজিদে গেলে তাদের জায়নামাজ পর্যন্ত এগিয়ে দিই। কারণ, তার টাকা আছে, ক্ষমতাও আছে। হৃদয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে ধারণ করার পর আমাদের যা করা উচিত, আমরা তা করি না। ধর্মকে সঠিকভাবে পালন না করলে আমরা নৈতিক হব কীভাবে?’
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে হুইপ নিজান বলেন, স্কুলের শিক্ষক, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও কলেজের প্রিন্সিপালদের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ তাঁরাই শিক্ষার্থীদের আদর্শ হওয়ার কথা বলেন। আমরা বড় হচ্ছি, জজ-ব্যারিস্টার, ডিসি, এসপি ও সচিব হচ্ছি। কিন্তু নৈতিকভাবে আমরা দিন দিন গরিব হয়ে যাচ্ছি। এ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে আপনারাই পারেন।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ তুলে হুইপ নিজান বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ছাত্ররা গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। কিন্তু জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা এখনো পূরণ হয়নি। সরকারি দপ্তরে গিয়ে সাধারণ মানুষ কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেলে শহীদদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা পূরণ হবে না।
নিজান বলেন, ‘এখন না পারলে আগামী ৫০ বছরেও পারব না। এমপি হবে অনেক, মন্ত্রী হবে অনেক, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। এর জন্য ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে। না হলে দেশের পরিবর্তন হবে না। আপনাদের আওয়াজ তুলতে হবে ---আমি দুর্নীতি করব না, কাউকে করতেও দেব না। দেখবেন, তখন সুন্দর বাংলাদেশ কায়েম হবে।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রামগতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ এহসান উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন, রামগতি পৌরসভার সাবেক মেয়র সাহেদ আলী পটু এবং উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক ও বিভিন্ন পেশার নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।
ফেনীর সোনাগাজীতে মাদকসেবনের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করে বাজারের ময়লা পুকুর পরিষ্কার করিয়েছেন যুবদল নেতা দাউদুল ইসলাম মিনার। সকালে মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের ডাকবাংলো সংলগ্ন জসিম ব্রিকস ফিল্ড এলাকায় দুই যুবক মাদকসেবন করছিলেন। খবর পেয়ে দাউদুল ইসলাম মিনার স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের আটক করেন।৭ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর গলাচিপায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গলাচিপা সদর ইউনিয়নের কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।২৬ মিনিট আগে
আজ বিকেলে পশ্চিম নান্দেশ্বরী বটতলা এলাকায় যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক জুয়েল নিহত হন। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক৩১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে জলপাই কুড়ানোর কথা বলে ডেকে নিয়ে সাত বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।৩৯ মিনিট আগে