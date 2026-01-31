Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

ভোটের এক দিন আগেও জামায়াতের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা থাকবে: ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি 
লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামী যদি এখনো ইসলামী আন্দোলনের কথা শুনলে ভোটের এক দিন আগেও জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতা মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ।

আজ শনিবার সকালে লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের (হাতপাখা) প্রার্থী মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন।

‎জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামি দলগুলোর বৃহত্তর জোটের সঙ্গে আমাদের প্রথম দাবি ছিল আমরা সরকার গঠন করে শরিয়া আইন চালু করব। শুরুতে জামায়াত আমাদের দাবির সঙ্গে এক থাকলেও পরবর্তীতে তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। তখন তারা বলেছেন, এ মুহূর্তে শরিয়া আইন চালু করার মতো পরিস্থিতি বাংলাদেশের হয়নি। আমি মনে করি, তারা পশ্চিমাদের কথায় ক্ষমতার জন্য শরিয়া আইন মানতে চান না। যার কারণে তাদের সঙ্গে আমার ঐকমত্যে থাকা সম্ভব হয়নি। কারণ ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ ক্ষমতার রাজনীতি করে না। আমরা কোরআন হাদিসের আলোকে দেশ পরিচালনা করতে চাই। এখনো জামায়াত যদি আমাদের কথা শোনে; তাহলে ভোটের এক দিন আগেও আমরা জোটবদ্ধ হয়ে ভোট করার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাওলানা খালেদ বলেন, যখন আমরা বুঝতে পেরেছি জামায়াতে ইসলামী শরিয়া আইন চালু করবে না এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছেন; তখনই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে একমত হতে পারেনি।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ দুর্নীতি চর্চা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আগে বড় দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় এনে শরিয়া আইনে বিচার করতে হবে। তাহলে ছোট ছোট দুর্নীতিবাজরা ভয়ে দুর্নীতি ছেড়ে দেবেন। তাই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একমাত্র ইসলামি দল যারা আল্লাহর আইনে শতভাগ বিশ্বাসী। যারা ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জোট করতে চান তারা অবশ্যই ইসলামি রাষ্ট্র নির্মাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। যারা রাষ্ট্রক্ষমতার লোভে আল্লাহর আইন ও শরিয়া মানবে না তাদের এই মুসলিম রাষ্ট্র মেনে নেবে না।

নিজ দলের কেউ দুর্নীতিতে জড়ালে কী পদক্ষেপ নেবেন—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, যেকোনো অনিয়ম দুর্নীতিতে নিজ দলের কেউ জড়িত হলেও তাকে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ শরিয়া আইনে বিচার করতে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, ‎এসব বিষয়ে জাতির সামনে খোলাসা করার জন্য রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার হাজিরহাট বালুর মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম।

‎মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কমলনগর শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান মাহমুদী, মুফতি শরীফুল ইসলাম, জেলা কার্যনির্বাহী সদস্য ও নির্বাচন পরিচালক, যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি একেএম আব্দুজ জাহের আরেফী, লক্ষ্মীপুর জেলা ইসলামী যুব আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শোরাফ উদ্দিন স্বপন, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলালক্ষ্মীপুরচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজামায়াতে ইসলামীভোটের খবর
