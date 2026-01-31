Ajker Patrika
শেরপুর

আগামীকাল শেরপুরে জামায়াত আমিরের জনসভা, রেজাউল করিমের কবর জিয়ারত করবেন সকালে

শেরপুর প্রতিনিধি
আগামীকাল শেরপুরে জামায়াত আমিরের জনসভা, রেজাউল করিমের কবর জিয়ারত করবেন সকালে
শেরপুর শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্ক মাঠে জনসভার মঞ্চ প্রস্তুতির কাজ শেষ পর্যায়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান আগামীকাল রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) শেরপুর সফর করবেন। সফরকালে ঝিনাইগাতীতে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে নিহত শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিমের কবর জিয়ারত করবেন তিনি। সকাল সাড়ে ১০টায় শ্রীবরদী উপজেলার গড়জরিপা ইউনিয়নের গোপালখিলার গ্রামের বাড়িতে তাঁর কবর জিয়ারতের কথা রয়েছে। এরপর বেলা ১১টায় শেরপুর শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্ক মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন ডা. শফিকুর রহমান।

এদিকে জনসভাকে কেন্দ্র করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। জনসভা সফল করতে শেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছে। শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্ক মাঠে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীর জমায়েতের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্র।

শেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান বলেন, গত ২৮ জানুয়ারি বিএনপির পরিকল্পিত হামলায় নিহত মাওলানা রেজাউল করিমের কবর জিয়ারত করবেন আমিরে জামায়াত। পাশাপাশি শেরপুরের তিনটি সংসদীয় আসন বিজয়ের লক্ষ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেবেন তিনি। দেশের জনগণ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করে। তিনি আরও বলেন, ‘এ প্রত্যাশা পূরণে জামায়াতে ইসলামী শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শেরপুরের জনসভা থেকে জনগণের অধিকার ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বার্তা তুলে ধরা হবে। আমাদের বিভিন্ন ইউনিটের জেলা, উপজেলা, শহর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী সেখানে উপস্থিত থাকবেন।’

জেলা জামায়াতের প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি ও শেরপুর-২ আসনের জামায়াতের প্রার্থী মু. গোলাম কিবরিয়া ভিপি বলেন, জনসভায় জামায়াতের আমির আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী অঙ্গীকার নিয়ে বক্তব্য দেবেন। একই সঙ্গে দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও প্রদান করবেন তিনি।

নিরাপত্তার বিষয়ে শেরপুরের পুলিশ সুপার মো. কামরুল ইসলাম বলেন, আগামীকাল শেরপুরে একটি বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। জনসভাকে ঘিরে সব ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাদাপোশাকে পুলিশ মোতায়েন থাকবে, গুরুত্বপূর্ণ ও উঁচু ভবনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ প্রতিটি মোড়ে মোড়ে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আরও জানান, জনসভাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকির আশঙ্কা নেই।

বিষয়:

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচনজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী ক্যানসার আক্রান্ত আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী ক্যানসার আক্রান্ত আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

দেশে গুজব এখন শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে: ইসি সানাউল্লাহ

দেশে গুজব এখন শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে: ইসি সানাউল্লাহ

অবশ্যই শরিয়াহ মোতাবেক নগরকান্দা-সালথা পরিচালিত হবে: শামা ওবায়েদ

অবশ্যই শরিয়াহ মোতাবেক নগরকান্দা-সালথা পরিচালিত হবে: শামা ওবায়েদ

‘মুলা’ উপহার দিয়ে যবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ

‘মুলা’ উপহার দিয়ে যবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ