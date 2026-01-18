হত্যার হুমকি, ৩ মেয়ের দিকে খেয়াল রাখতে বললেন আমির হামজা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
এবার প্রাণনাশের হুমকির কথা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াত ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা। তিনি জানান, গতকাল শনিবার থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এই হুমকির কথা জানান ইসলামি বক্তা আমির হামজা।
পোস্টে আমির হামজা তাঁর অনুপস্থিতিতে কুষ্টিয়ায় ইনসাফ কায়েমের যে লড়াই শুরু করেছেন, তা চালিয়ে নেওয়া এবং তাঁর তিন শিশুকন্যার দিকে যেন সবাই খেয়াল রাখেন, সেই আহ্বান জানান।
আমির হামজা লেখেন, ‘একটু জানিয়ে রাখি, গতকাল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত, ইনশা আল্লাহ।
‘আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আমার অনুপস্থিতিতে কুষ্টিয়াতে যেন ইনসাফ কায়েমের লড়াই আমরা শুরু করেছি সেটা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং আমার ৩ শিশু কন্যা সন্তানকে একটু দেখে রাইখেন। আমির হামজা।’
বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দেওয়া ফেসবুক পোস্টে এক ঘণ্টায় ৬৩ হাজার লাইক ও প্রায় আট হাজার মন্তব্য করেছেন নেটিজেনরা।
এ বিষয়ে কথা বলতে আমির হামজার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা ও খুদে বার্তা পাঠিয়ে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।
উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া-৩ আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজার পুরোনো একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ওই ভিডিওতে তাঁকে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে মন্তব্য করতে শোনা যায়। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি ওই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেন।
