কুষ্টিয়ায় পদ্মায় পড়ে শিশু নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় পদ্মা নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। এ সময় স্থানীয়দের তাৎক্ষণিক চেষ্টায় অপর এক শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের ভুরকা পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ শিশু নুরী খাতুন (৫) ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ গ্রামের আশিক ইসলামের মেয়ে। সে নানার বাড়িতে বেড়াতে এসে দুর্ঘটনার শিকার হয়। উদ্ধার হওয়া শিশু জামিলা খাতুন (৮) একই এলাকার এজাবুল ইসলামের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা নদীর তীরে নদীভাঙন প্রতিরোধে ফেলা জিও ব্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল দুই শিশু। এ সময় পাশেই স্থানীয়রা কাজ করছিলেন। হঠাৎ জিও ব্যাগ ধসে গেলে দুই শিশুই নদীতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে জামিলা খাতুনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও নুরী খাতুন নদীর স্রোতে নিখোঁজ হয়ে যায়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করা হয়েছে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুই শিশু নদীতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা একজনকে জীবিত উদ্ধার করলেও অপর শিশু এখনো নিখোঁজ রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উপস্থিত থেকে উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোগিতা করছেন।
ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শফিকুর রহমান বলেন, বিকেল ৩টার পর আমরা খবর পাই। ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা পৌঁছালে আনুষ্ঠানিক উদ্ধার অভিযান শুরু হবে।
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