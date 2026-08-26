খুলনায় মানুষের বিচ্ছিন্ন পা উদ্ধার

খুলনা নগরীতে মানুষের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যান্ডেজসম্বলিত একটি পা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে লবণচরা থানার মাদানীনগর মাদ্রাসার কাছ থেকে এটি উদ্ধার করা হয়। পরে তা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকাল সোয়া ১০টার দিকে মাদ্রাসার পাশে পরিত্যক্ত কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো একটি পা দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।
তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে সিআইডি ও পিবিআইয়ের সদস্যরা আসে। পরবর্তীতে ওই পা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোশারেফ হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়। উদ্ধার হওয়া পা খুমেকে পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পা কেটে এখানে ফেলা হয়েছে বলে তিনি প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন।’
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