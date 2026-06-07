মজুরি বাড়ানোর দাবিতে দৌলতপুরে বিড়িশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় মজুরি বাড়ানোর দাবিতে সড়ক অবরোধ ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন বিড়িশ্রমিকেরা। এতে কুষ্টিয়া-প্রাগপুর মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
রোববার বেলা ১টার দিকে উপজেলার হোসেনাবাদ সেন্টারপাড়া এলাকায় আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেডের শ্রমিকেরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
শ্রমিকদের দাবি, বর্তমানে প্রতি হাজার বিড়ি তৈরির জন্য তাঁরা ৬১ টাকা মজুরি পান। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা মজুরি ২০ টাকা বাড়িয়ে ৮১ টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন। তবে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ এই দাবিতে সাড়া না দেওয়ায় তাঁরা আন্দোলনে নামেন।
শ্রমিকনেতা রফিকুল ইসলাম ও টিপু জানান, সকাল থেকে মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চললেও কোনো সমাধান হয়নি। পরে শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন।
তাঁদের ভাষ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে বর্তমান মজুরিতে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সড়ক অবরোধের ফলে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। অনেক যাত্রীকে প্রায় এক কিলোমিটার পথ হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। দুপুরের প্রচণ্ড গরমে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, মজুরি-সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ হয়েছে। এ কারণে তাঁরা সড়কে অবস্থান নিয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং যান চলাচল সচলে পুলিশ কাজ করছে।
এদিকে বিষয়টি নিয়ে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। পরে বেলা ২টার দিকে পুলিশের হস্তক্ষেপে শ্রমিকেরা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
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