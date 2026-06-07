কলমাকান্দায় পুলিশের তথ্যদাতাকে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে বিএনপি নেতা গেদু মিয়াকে অব্যাহতি

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় মাদক মামলায় অভিযুক্ত ছেলের পক্ষ নিয়ে পুলিশের তথ্যদাতাকে গালাগাল ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে খারনৈ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. গেদু মিয়াকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জিহাদ খান মিতুল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
আজ রোববার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জিহাদ খান মিতুল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও নৈতিক অবক্ষয়ের অভিযোগে গেদু মিয়াকে খারনৈ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ খায়ের ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান ভূঁইয়া যৌথভাবে এ সিদ্ধান্ত নেন।
দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ মে উপজেলার উত্তর রানীগাঁও গ্রামের মাওলানা শফিকুল ইসলামের বাড়ির পেছনে মাদকদ্রব্যের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদসহ দুই কিশোরকে আটক করে। এ সময় আরও এক কিশোর পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পালিয়ে যাওয়া ওই কিশোর গেদু মিয়ার ছেলে।
এ ঘটনায় উপপরিদর্শক (এসআই) নোমান বাদী হয়ে তিন কিশোরকে আসামি করে একটি মাদক মামলা করেন।
অভিযোগ রয়েছে, ছেলের বিষয়ে পুলিশকে তথ্য দেওয়ার কারণে গেদু মিয়া ফোন করে মাওলানা শফিকুল ইসলামকে কুরুচিপূর্ণ ও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন। শফিকুলের মা ও পরিবারের সদস্যদের নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন। পরে মোবাইল ফোনে ধারাবাহিকভাবে হুমকি দেওয়া হয় এবং শফিকুলের ছোট বোনের সম্মানহানির ভয়ও দেখানো হয়।
ঘটনার কথোপকথনের একটি অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাল হওয়া ওই অডিওতে গেদু মিয়া ও তাঁর ছেলেকে শফিকুল ইসলামের প্রতি অশালীন ভাষা ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিতে শোনা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
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