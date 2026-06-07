Ajker Patrika
বাগেরহাট

মোংলা বন্দরের নতুন চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১৭: ৪৫
মোংলা বন্দরের নতুন চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোস্তফা
রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি রিয়ার অ্যাডমিরাল শাহীন রহমানের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

আজ রোববার দুপুরে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক নাহিদ হাসান এ তথ্য জানান।

নাহিদ হাসান বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে মোংলা বন্দরে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা।

ইতিপূর্বে তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান পদে কর্মরত ছিলেন। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে যোগদানের পর সব সদস্য, বিভাগীয় প্রধানসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

বিষয়:

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