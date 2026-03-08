Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

‘মেয়ে এখনো দরজার কাছে গিয়ে মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে’

ইবি সংবাদদাতা
‘মেয়ে এখনো দরজার কাছে গিয়ে মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে’
আসমা সাদিয়া রুনা। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। আজ রোববার (৮ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে প্রশাসন ভবনের সামনে যৌথভাবে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন ইউট্যাব, জিয়া পরিষদ ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক সংগঠন গ্রিন ফোরাম।

মানববন্ধনে নিহত রুনার স্বামী-সন্তান, শিক্ষক-কর্মকর্তা, শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীসহ বিভাগটির শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

এতে অংশ নিয়ে শিক্ষক আসমা সাদিয়া রুনার স্বামী ইমতিয়াজুর সুলতান বলেন, ‘আজও আমার মেয়ে দরজার কাছে গিয়ে তার মায়ের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদের মর্যাদা দান করেন—আপনাদের কাছে সেই দোয়া চাই। আর সর্বশেষ, আমি হত্যাকারী এবং এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ও সহযোগীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করছি।’

দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তার প্ররোচনায় ইবি শিক্ষিকাকে হত্যাদুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তার প্ররোচনায় ইবি শিক্ষিকাকে হত্যা

ইমতিয়াজুর সুলতান আরও বলেন, ‘আমি একটি কোচিং সেন্টারে পড়াই। আগে নিজেকে একজন ভালো শিক্ষক মনে করতাম, এমনকি মনে হতো, আমিই হয়তো সেরা শিক্ষক। কিন্তু পরে তাঁর বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বুঝতে পারলাম—তিনি আমার থেকেও অনেক ভালো শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মতো নিষ্ঠাবান শিক্ষক খুব কমই দেখেছি।’

ইমতিয়াজ বলেন, ‘আমার স্ত্রী প্রতিদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে পোশাক পরিবর্তন করতেন। তখন আমার ছোট মেয়ে সুমাইয়া দৌড়ে গিয়ে মায়ের পা ধরে টানাটানি করত। আমি সুমাইয়াকে বলতাম—আগে তোমার মাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। এখন সেই মানুষটিই নাই।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াশিক্ষকইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগইবিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

সম্পর্কিত

বাঘায় সুযোগ বুঝে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে জ্বালানি তেল

বাঘায় সুযোগ বুঝে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে জ্বালানি তেল

‘মেয়ে এখনো দরজার কাছে গিয়ে মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে’

‘মেয়ে এখনো দরজার কাছে গিয়ে মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে’

১০ দিনে ঢাকা থেকে ৩২০ ফ্লাইট বাতিল

১০ দিনে ঢাকা থেকে ৩২০ ফ্লাইট বাতিল

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার