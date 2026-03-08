‘মেয়ে এখনো দরজার কাছে গিয়ে মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে’

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। আজ রোববার (৮ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে প্রশাসন ভবনের সামনে যৌথভাবে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন ইউট্যাব, জিয়া পরিষদ ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক সংগঠন গ্রিন ফোরাম।
মানববন্ধনে নিহত রুনার স্বামী-সন্তান, শিক্ষক-কর্মকর্তা, শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীসহ বিভাগটির শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
এতে অংশ নিয়ে শিক্ষক আসমা সাদিয়া রুনার স্বামী ইমতিয়াজুর সুলতান বলেন, ‘আজও আমার মেয়ে দরজার কাছে গিয়ে তার মায়ের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদের মর্যাদা দান করেন—আপনাদের কাছে সেই দোয়া চাই। আর সর্বশেষ, আমি হত্যাকারী এবং এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ও সহযোগীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করছি।’
ইমতিয়াজুর সুলতান আরও বলেন, ‘আমি একটি কোচিং সেন্টারে পড়াই। আগে নিজেকে একজন ভালো শিক্ষক মনে করতাম, এমনকি মনে হতো, আমিই হয়তো সেরা শিক্ষক। কিন্তু পরে তাঁর বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বুঝতে পারলাম—তিনি আমার থেকেও অনেক ভালো শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মতো নিষ্ঠাবান শিক্ষক খুব কমই দেখেছি।’
ইমতিয়াজ বলেন, ‘আমার স্ত্রী প্রতিদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে পোশাক পরিবর্তন করতেন। তখন আমার ছোট মেয়ে সুমাইয়া দৌড়ে গিয়ে মায়ের পা ধরে টানাটানি করত। আমি সুমাইয়াকে বলতাম—আগে তোমার মাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। এখন সেই মানুষটিই নাই।’
কোথাও পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া গেলেও পাম্প বাদে নির্দিষ্ট দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। সদর এলাকার চেয়ে গ্রাম এলাকায় সুযোগ বুঝে ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রির খবর পাওয়া গেছে। কেউ আবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের খবর পেয়ে বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে বেকায়দায় পড়েছেন যারা গ্রামের দোকান থেকে৬ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট নিরাপত্তা পরিস্থিতির সংকটের কারণে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দশ দিনে ৩২০টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে এসব দেশের গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা৩৩ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৪১ মিনিট আগে
একদিকে নাড়ির টান, অন্যদিকে সীমান্তের কাঁটাতার—এই দুইয়ের মাঝে পিষ্ট হয়ে দীর্ঘ আট মাস বাংলাদেশের কারাগারে কাটাতে হলো ভারতীয় নাগরিক ফাল্গুনী রায়কে। নিজের প্রথম স্বামী ও একমাত্র সন্তানের মুখ দেখার আকুলতা নিয়ে বাংলাদেশে এলেও শেষ পর্যন্ত এক বুক হাহাকার নিয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। আজ রোববার (৮ মার্চ) সকালে১ ঘণ্টা আগে