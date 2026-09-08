কুমিল্লায় ফসলি জমিতে পুঁতে রাখা নারীর মরদেহ উদ্ধার

কুমিল্লার বরুড়ায় একটি ফসলি জমি থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পুঁতে রাখা আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার চিতড্ডা ইউনিয়নের ওড্ডা গ্রামের একটি জমি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে বিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ফসলি জমিতে মরদেহের অংশবিশেষ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে বরুড়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে হাত-পা বাঁধা মরদেহটি উদ্ধার করে।
পুলিশের ধারণা, অন্য কোথাও ওই নারীকে হত্যা করার পর মরদেহ গুমের উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা ফসলি জমিতে পুঁতে মাটি চাপা দিয়ে থাকতে পারে। মরদেহ ফুলে যাওয়ায় মাটি সরে গিয়ে সেটি স্থানীয়দের নজরে আসে।
বরুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী নাজমুল হক সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অন্য কোথাও ওই নারীকে হত্যার পর মরদেহটি এখানে পুঁতে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নিহতের পরিচয় শনাক্তসহ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।’
রাজধানীর চলমান ও শিগগির বাস্তবায়ন হতে যাওয়া বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কারণে যানজট মোকাবিলা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।১৯ মিনিট আগে
সে প্রায় সময়ই বাইরে থাকত। ঘরে আসত না। মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ডাকাতি করছিল, কেউ হয়তো মেরে ফেলেছে। এর আগেও এক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে পাবলিকে ধরে মাথা ফেটে দিয়েছিল, মাথায় তখন ৮টি সেলাই হয়েছিল।২৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় নৈশপ্রহরী ও ব্যবসায়ীদের হাত-পা বেঁধে তিনটি সোনার দোকানসহ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে
চুরির অপবাদে ময়মনসিংহের ভালুকায় সুজনকে পিটিয়ে আহত করেন কয়েকজন ব্যক্তি। এতে অচেতন হয়ে পড়লে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে এনে তাঁকে ফেলা রাখা হয় গাজীপুরের শ্রীপুরের একটি ময়লার স্তূপে। সেখানে স্থানীয়রা তাঁকে দেখতে পেয়ে মাথায় পানি ঢেলে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।১ ঘণ্টা আগে