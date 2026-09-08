Ajker Patrika
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গাজীপুর

শ্রীপুরে জলাবদ্ধতা: পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৪৫
শ্রীপুরে জলাবদ্ধতা: পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুরে অপরিকল্পিত শিল্পায়নের কারণে দীর্ঘদিন ধরে কৃষিজমিগুলো জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেই জমিতে ফসল ফলে না। সেখানে খেলতে গিয়েই পানিতে ডুবে মারা গেল জুনাইদ (১০) ও ইউসুফ (১০) নামের দুই শিশু। আজ মঙ্গলবার উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মুলাইদ গ্রামের ইলিমবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে মাওনা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় জলাশয় থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করেন।

নিহত জুনাইদ মুন্সিগঞ্জ জেলার বাসিন্দা মামুন মিয়ার ছেলে। সে মুলাইদ গ্রামের সুলতান উদ্দিনের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে ভাড়াটে হিসেবে থাকত। জুনাইদ স্থানীয় তফুর উদ্দিন সরকার মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

নিহত ইউসুফ ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার এমদাদুল হকের ছেলে। সে মুলাইদ এলাকার কাজল মিয়ার বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে ভাড়াটে হিসেবে থাকত। ইউসুফ স্থানীয় একটি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল। তার বাবা-মা স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, আজ বেলা ১১টার পর থেকে শিশু দুটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বদ্ধ জলাশয়ের পাশে একটি জমির উঁচু পাড়ে শিশু দুটির জুতা দেখতে পান তাঁরা। পরে মাওনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে খবর দেওয়া হয়।

মাওনা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় উদ্ধার অভিযান শুরু করে। সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে জলাশয় থেকে ইউসুফ ও জুনাইদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা মোস্তফা কামাল বলেন, দুপুরের পর থেকে শিশু দুটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জলাশয়ের পাশে তাদের জুতা পাওয়া যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

তফুর উদ্দিন সরকার মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘এই এলাকায় আগে কৃষিজমি ছিল। অপরিকল্পিত শিল্পায়নের কারণে দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। বছরের অধিকাংশ সময় শত শত বিঘা জমি পানির নিচে থাকে। কৃষিকাজও করা যাচ্ছে না। আজ এই জলাবদ্ধতার কারণেই দুটি শিশুর প্রাণহানি ঘটেছে বলে আমরা মনে করছি। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে জনজীবন ও কৃষিজমি রক্ষায় প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।’

মাওনা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশনমাস্টার খায়রুল আলম বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করি। সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে জলাশয় থেকে ইউসুফ ও জুনাইদ নামের দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনুর আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)মৃত্যুফায়ার সার্ভিসশিশু
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