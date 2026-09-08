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কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সবুজবাগ থানার ওসির বদলি বাতিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৫৩
কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সবুজবাগ থানার ওসির বদলি বাতিল

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সবুজবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলামের বদলির আদেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। ফলে তিনি আগের পদেই সবুজবাগ থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

আজ মঙ্গলবার ডিএমপি উপকমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) শাহরিয়ার আলী স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি কার্যালয় আদেশে এ তথ্য জানা গেছে। তবে কী কারণে বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে, সে বিষয়ে ডিএমপির পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

এর আগে জারি করা প্রথম আদেশে সবুজবাগ থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলামকে ডিএমপির ক্রাইম বিভাগে বদলি করা হয়। তাঁর স্থলে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) তেজগাঁও বিভাগের পরিদর্শক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে সবুজবাগ থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছিল।

একই আদেশে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের পরিদর্শক মোহাম্মদ জামিল হোসেনকে লালবাগ থানার ওসি করা হয়। লালবাগ থানার বর্তমান ওসি মো. ইয়াছিন আলীকে ডিএমপির প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কশপ বিভাগে বদলি করা হয়। এ ছাড়া উত্তরখান থানার পরিদর্শক (অপারেশন) ছামিউল হককে তেজগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) পদে পদায়ন করা হয়।

প্রথম আদেশ জারির কয়েক ঘণ্টা পর বিকেল ৫টার দিকে নতুন করে আরও একটি আদেশ জারি করে ডিএমপি। এতে সবুজবাগ থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলামের ক্রাইম বিভাগে বদলির আদেশ বাতিল করা হয়। তাঁকে সবুজবাগ থানার ওসি পদেই বহাল রাখা হয়েছে। নতুন আদেশে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের পরিদর্শক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকেও ডিবিতেই বহাল রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ডিএমপিবদলিমেট্রোপলিটন পুলিশওসি
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