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কুষ্টিয়া

শেখ হাসিনাকে ফেরাতে জামায়াত সহযোগিতা করছে: রাশেদ খান

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৪৯
শেখ হাসিনাকে ফেরাতে জামায়াত সহযোগিতা করছে: রাশেদ খান
বুয়েট শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রাশেদ খাঁন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেখ হাসিনাকে ফেরানোর ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনতে এক ধরনের চক্রান্ত করছে জামায়াত। আওয়ামী লীগের অধ্যায় ক্লোজ, শত শত ডিসেম্বর চলে গেলেও শেখ হাসিনা আর বাংলাদেশে ফিরবে না।’

আজ শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙা কবরস্থানে বুয়েট শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাশেদ খান এসব কথা বলেন।

রাশেদ খান বলেন, ‘আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এটার স্বীকৃতিও রয়েছে। আওয়ামী লীগের অধ্যায় ক্লোজ হয়ে গেছে। নতুন করে বাংলাদেশে আর আওয়ামী লীগ ফেরার সুযোগ নাই। কিন্তু শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁকে ফেরানোর ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী সহযোগিতা করছে।’

১১ দলীয় জোটের লংমার্চের সমালোচনা করে রাশেদ বলেন, ‘জ্বালানিসংকট একটি জাতীয় সংকট। জাতীয় সংকটকে পুঁজি করে জামায়াত বা ১১ দলীয় জোট লংমার্চ করছে। এতে দেশে জ্বালানিসংকট তো আরও বাড়বে। আপনারা সরকারকে সহযোগিতা করুন। আপনারা যদি এভাবে লংমার্চ করেন, রাষ্ট্রকে অশান্ত করেন, তাহলে তো আওয়ামী লীগ ফিরে আসবে।’

‘শেখ হাসিনা তো অপেক্ষা করছে। জামায়াত কত দিনে কত সময়ে রাষ্ট্রকে অশান্ত করে। জামায়াতের ওপর নির্ভর করছে আওয়ামী লীগের ফিরে আসা। আওয়ামী লীগ ফিরে এলে শহীদ আবরার ফাহাদকে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে, সেভাবে আমাকে আপনাকে হত্যা করবে’, বলেন রাশেদ খান।

জামায়াতকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই রাজনৈতিক সহকারী বলেন, ‘জামায়াত যদি মনে করে আওয়ামী লীগকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৯৬ সালের মতো বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, তাহলে এ দেশের জনগণ জামায়াতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। যে সংগঠনটি শহীদ আবরার ফাহাদকে খুন করেছে, জামায়াত চেষ্টা করলেও সেই সংগঠনকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।’

আবরার ফাহাদের চেতনা প্রসঙ্গে রাশেদ খান বলেন, ‘খুনি হাসিনা এবং শহীদ ওসমান হাদীর আসামিদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভারত তার অবস্থান স্পষ্ট না করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে যাবেন না। এটিই তো আবরার ফাহাদের চেতনা। বিএনপি সরকার আবরার ফাহাদের চেতনাকে ধারণ করে। এ জন্যই আমরা ভারতের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলছি।’

এ সময় শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা মো. বরকত উল্লাহ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সদস্যসচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা আখতার, কুমারখালী থানার ওসি জামাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কুষ্টিয়াবিএনপিজামায়াতআওয়ামী লীগ
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