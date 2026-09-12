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ঢাবির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১৪টি এসি বিকল এক মাস, গরমে ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা

মো. বেলাল হোসেন, ঢাবি
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৫১
ঢাবির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১৪টি এসি বিকল এক মাস, গরমে ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এক মাস ধরে ১৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) বিকল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এক মাসের বেশি সময় গরমে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থেকে ১৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) মেরামতের জন্য খুলে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময় গ্রন্থাগারে অবস্থান করে পড়াশোনা করতে গিয়ে গরমে অস্বস্তি ও মনোযোগের সমস্যায় পড়ছেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

আজ শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সরেজমিনে দেখা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৪টি এসির জায়গা ফাঁকা। বিকল হওয়ায় এসব এসি এক মাসের বেশি সময় আগে খুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে ওই তলাগুলোর বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করছে না। গরমের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে।

গ্রন্থাগারে নিয়মিত পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরা জানান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তাঁদের দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হয়। বিশেষ করে পরীক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক কাজের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে পড়াশোনা করেন তাঁরা। পর্যাপ্ত এসি না থাকায় স্বাভাবিক পড়াশোনার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাফি আল হাসনাত বলেন, ‘খুবই কষ্ট হচ্ছে। অতিরিক্ত গরমের কারণে দীর্ঘ সময় লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।’

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আলামিন রাকিব বলেন, ‘এক মাসের বেশি সময় ধরে এই সমস্যা চলছে। যেসব শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এখনো চালু আছে, সেগুলোও পর্যাপ্ত নয়। ফলে অতিরিক্ত গরমের মধ্যে পড়াশোনা করতে হচ্ছে।’

চলছে মেরামতের কাজ

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক সাইফুল ইসলাম মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থেকে ১৪টা এসি খুলে রিপেয়ারিংয়ের জন্য নেওয়া হয়েছে। এগুলো বিজ্ঞান কারখানা থেকে, অর্থাৎ সেন্ট্রালি সার্ভিসিং হয়। ওরাই সব এসির দেখভাল করে।’ তিনি বলেন, বিজ্ঞান কারখানার মিস্ত্রিরা এসে এসিগুলো পরীক্ষা করে কোন কোন যন্ত্রাংশ প্রয়োজন এবং মেরামতে কত টাকা খরচ হবে, তার একটি প্রাক্কলন (এস্টিমেট) দিয়েছেন। সে অনুযায়ী রেজিস্ট্রার ভবনে নোট দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিলও হয়ে গেছে। এখন মেরামতের কাজ চলছে। অতি শিগগির এসিগুলোর মেরামতের কাজ শেষ হবে।

সাইফুল ইসলাম মোল্লা বলেন, ‘সরকারি টাকা হওয়ায় একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। আগে আমাদের কাছে বার্ষিক বাজেট ছিল, তখন বাইরে থেকে সার্ভিসিং করানো যেত। ফলে এতটা সময় লাগত না তখন। এখন সেই সুযোগ নেই।’

মেরামতের কাজ সম্পন্ন হতে সময় লাগার কারণ হিসেবে সাইফুল ইসলাম মোল্লা বলেন, রেজিস্ট্রার ভবন থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরই অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হয়। অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘রেজিস্ট্রার বিল্ডিং থেকে ভিসি স্যার ও ট্রেজারারের অনুমোদন হয়ে চেক আসে। ওই চেক পাওয়ার পর আমরা বিজ্ঞান কারখানায় টাকা পাঠিয়ে দেই। এরপর তারা মেরামত কাজ শুরু করে।’

গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক আবু কাউছার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এসি মেরামতের কাজ প্রক্রিয়াধীন। আমার জানামতে বিল হয়ে গেছে। এখন বিজ্ঞান কারখানায় ঠিক করার কার্যক্রম চলমান।’ কত দিন ধরে মেরামতের জন্য বিকল এসিগুলো খুলে রাখা হয়েছে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এক মাসের কয়েক দিন বেশি হবে।’

এদিকে পুরোনো এসি প্রতিস্থাপন করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে নতুন এসি স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে লিখিত আবেদন করেছে ডাকসু। ডাকসুর কমনরুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক উম্মে সালমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ডাকসুর পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের পুরোনো এসিগুলো প্রতিস্থাপন করে নতুন এসি স্থাপনের জন্য ইউজিসির কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান মহোদয় বিষয়টি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন।’

উম্মে সালমা বলেন, ‘চলতি মাসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওই সভার আলোচ্যসূচিতে গ্রন্থাগারের জন্য নতুন এসি ক্রয়ের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী, এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত আসবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘একই সঙ্গে, ইউজিসির মাধ্যমে নতুন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে, সেটির দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতেও ডাকসুর পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন করা হয়েছে।’

ডাকসুর কমনরুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক আরও বলেন, ‘গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে ডাকসু, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ইউজিসি—সকলেই অবগত রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের এই প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।’

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