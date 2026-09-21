নাশকতার মামলায় দৌলতপুরে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অ্যাডভোকেট শরিফুদ্দিন রিমন (৬০) নামের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের পুলিশ লাইনস এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর বাজারে নাশকতার অভিযোগে থানায় একটি মামলা করা হয়। ওই মামলায় শরিফুদ্দিন রিমনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শরিফুদ্দিন রিমন দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের মৃত সুজাউদ্দিনের ছেলে। তিনি দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘সকালে কুষ্টিয়া শহরের একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুপুরেই আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’