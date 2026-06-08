Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় শিশু অপহরণকারী চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার, ঢাকা থেকে উদ্ধার ৩ শিশু

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ায় শিশু অপহরণকারী চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার, ঢাকা থেকে উদ্ধার ৩ শিশু
গ্রেপ্তার অপহরণকারী দলের নারী সদস্য শাহনাজ বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ায় ভিক্ষাবৃত্তির জন্য শিশু অপহরণকারী চক্রের দুই নারী সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে তিন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টায় পোড়াদহ রেলওয়ে থানায় আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান খুলনা রেলওয়ে জেলার পুলিশ সুপার আহমদ মইনুল হাসান।

গ্রেপ্তার হওয়া দুই নারী হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কাটদহচর গ্রামের ফতে আক্তার ও শাহনাজ বেগম। পুলিশ জানায়, তাঁরা শিশু অপহরণকারী চক্রের সদস্য।

পুলিশের ভাষ্য, চক্রটি বিভিন্ন কৌশলে শিশুদের অপহরণ করে অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। পরে ওই শিশুদের রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৭ এপ্রিল সকালে পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন এলাকা থেকে দুই শিশুকে অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা ট্রেনে করে তাদের যশোরে নিয়ে গিয়ে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। শিশু দুটির মা শেফালী খাতুন পোড়াদহ রেলওয়ে স্টেশনে ভিক্ষাবৃত্তি করেন।

ঘটনার পর ৬ জুন পোড়াদহ রেলওয়ে থানায় মামলা করেন শেফালী খাতুন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার আহমদ মইনুল হাসান বলেন, “শিশু পাচার ও জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তির মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে রেলওয়ে পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।”

বিষয়:

কুষ্টিয়াবাংলাদেশ রেলওয়েভিক্ষাবৃত্তিখুলনা বিভাগঅপহরণশিশু
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