Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

কুলিয়ারচরে ট্রাকের চাকা বিস্ফোরণ, হাইওয়ে পুলিশের পিকআপের ওপর উল্টে কনস্টেবল নিহত

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
কুলিয়ারচরে ট্রাকের চাকা বিস্ফোরণ, হাইওয়ে পুলিশের পিকআপের ওপর উল্টে কনস্টেবল নিহত
দাড়িয়াকান্দি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পিকআপে থাকা কনস্টেবল পারভেজ মিয়া ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার দাড়িয়াকান্দি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ট্রাকের চাকা বিস্ফোরিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর হাইওয়ে পুলিশের একটি পিকআপের ওপর উল্টে পড়ে। এতে পিকআপে থাকা ভৈরব হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল পারভেজ মিয়া নিহত হয়েছেন।

সোমবার (৪ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভৈরব হাইওয়ে পুলিশের একটি টহল পিকআপের চাকায় হাওয়া দেওয়া হচ্ছিল। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা ধানের খড়বোঝাই একটি ট্রাকের চাকা হঠাৎ বিস্ফোরিত হলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। পরে ট্রাকটি হাইওয়ে পুলিশের পিকআপের ওপর হেলে পড়ে।

এতে পিকআপে থাকা কনস্টেবল পারভেজ মিয়া ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

দুর্ঘটনার পর টিএসআই জাকির হোসেনের নেতৃত্বে হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। দীর্ঘ চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ট্রাকের নিচে চাপা পড়া কনস্টেবল পারভেজ মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করেন।

ভৈরব হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট রোকনুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দাড়িয়াকান্দি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় টহলরত হাইওয়ে পুলিশের পিকআপের ওপর একটি ট্রাক উল্টে পড়ে। ট্রাকের চাকা বিস্ফোরিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কনস্টেবল পারভেজ মিয়া ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

বিষয়:

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