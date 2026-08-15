Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় আমির হামজার গাড়িতে হামলার অভিযোগ

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ২১: ১২
কুষ্টিয়ায় আমির হামজার গাড়িতে হামলার অভিযোগ
কুষ্টিয়া শহরের ছয় রাস্তার মোড়ে জামায়াতে ইসলামী ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়া শহরে জামায়াতে ইসলামী ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য আমির হামজার গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় শহরের ছয় রাস্তার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ‘গণ অধিকার পরিষদ দুইজনের দল’ সম্প্রতি আমির হামজার এমন বক্তব্য দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেন দলটির কুষ্টিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক। বিকেল ৫টা থেকে গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা সেখানে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শহরের ছয় রাস্তার মোড়ে আমির হামজার গাড়ি পৌঁছালে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক চিকিৎসক ডা. ইকবাল হাসান বলেন, সংঘর্ষে আহত তিনজন হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ বলেন, পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত আছে। সেখানে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়:

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