Ajker Patrika
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বান্দরবান

বিজিবির ধাওয়া খেয়ে দুই লাখ পিস ইয়াবা ফেলে পালাল কারবারিরা

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ২১: ১৩
বিজিবির ধাওয়া খেয়ে দুই লাখ পিস ইয়াবা ফেলে পালাল কারবারিরা
উদ্ধার করা ইয়াবা। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিজিবির ধাওয়া খেয়ে ২ লাখ ১০০ পিস ইয়াবা ফেলে পালিয়েছে মাদক কারবারিরা।

আজ শনিবার ভোরে উপজেলা সীমান্তের দোছড়ির তন্দুলের মুখ এলাকা থেকে ৫টি বস্তায় রাখা এসব ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোরে সীমান্তের দোছড়ির তন্দুলের মুখ এলাকায় অভিযানে যায় বিজিবির একটি দল। স্থানটি কক্সবাজারের রামু উপজেলার কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের অংশ। সেখানে মাদক কারবারিদের ধাওয়া করলে জঙ্গলে ৫টি বস্তা ফেলে যায় তাঁরা। পরে বস্তা থেকে ২ লাখ ১০০ পিস বার্মিজ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়নের (১১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়জুল কবির বলেন, উদ্ধার করা ইয়াবার বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সীমান্তে চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ এবং মাদক পাচার প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

সীমান্তবান্দরবানইয়াবানাইক্ষ্যংছড়িবিজিবি
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