Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

দিনভর সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে নারী-শিশুসহ ৯ জন, রাত নামলেও নেয়নি কোনো দেশ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
দিনভর সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে নারী-শিশুসহ ৯ জন, রাত নামলেও নেয়নি কোনো দেশ
শূন্যরেখায় পরিচয় পাওয়ার আশায় নারী-শিশুসহ অসহায় ৯ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার গয়টাপাড়া ও ইজলামারী সীমান্তপথে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশ ইনের চেষ্টা করেছে। এদিকে বিজিবি ও স্থানীয়রা তাদের প্রতিহত করেছে। ফলে আজ রোববার ভোর থেকে রাত ৮টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা শূন্যরেখার কাছে পাটখেতে খোলা আকাশের নিচেই ছিল।

বিজিবি ও সীমান্ত এলাকার লোকজনের ভাষ্য, আজ ভোর ৬টার দিকে উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়নের গয়টাপাড়া সীমান্তপথে এক নারী, দুই শিশু, তিন যুবকসহ ৬ জন এবং সদর ইউনিয়নের ইজলামারী সীমান্তে আরও ৩ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা করে বিএসএফ।

বিজিবি জানায়, পুশ ইনের চেষ্টার পর বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক হয়। তবে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই তা শেষ হয়।

বৈঠকে সীমান্তে জড়ো করা ব্যক্তিদের বাংলাদেশের নাগরিক বলে দাবি করে বিএসএফ। ভুক্তভোগী নারী-পুরুষেরাও নিজেদের বাংলাদেশি নাগরিক দাবি করেছেন। তবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় বিজিবি। একই সঙ্গে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে বলে জানানো হয়।

সীমান্ত এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় গ্রামবাসীর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ গ্রামবাসী অবস্থান নিয়েছে। জনবল বাড়িয়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি।

রৌমারী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি ও গ্রামবাসীরৌমারী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি ও গ্রামবাসী

জামালপুর ৩৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান বলেন, ‘উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিজিবি সীমান্তে জনবল ও নজরদারি বাড়িয়েছে। স্থানীয়রা বিজিবিকে সহায়তা করছে। সীমান্তে জড়ো করা নারী-শিশুসহ অন্যরা আগের স্থানেই অবস্থান করছে। বিজিবি তাদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেবে না।’

বিএসএফের পক্ষ থেকে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশি নাগরিক দাবি প্রসঙ্গে বিজিবির অধিনায়ক বলেন, ‘তারা অনুপ্রবেশকারী। তারা তো আমাদের এদিক থেকে যায়নি। আমরা তাদের ঢুকতে দেব না। তাদেরকে ফেরত দিতে হলে আইনানুগভাবে ফেরত পাঠাতে হবে। বিএসএফকে সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত আইনের বাইরে তো কিছু করার নেই।’

রাতে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বিজিবির অধিনায়ক বলেন, ‘কিছু করার নেই। সমস্যার সমাধান হয়নি। ইন্ডিয়া পুশ করেছে, আমরা আসতে দিইনি। তারা তো আমাদের সীমানায় আসেনি। আমরা আমাদের মতো করে থাকব। আপাতত আসতে দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা ভালো সমাধানে আসছে।’

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