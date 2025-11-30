Ajker Patrika

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫১
প্রতীকী ছবি
কু‌ড়িগ্রা‌মের না‌গেশ্বরী উপ‌জেলায় জ‌মি নিয়ে বি‌রো‌ধের জে‌রে দুই পক্ষের সংঘ‌র্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হ‌য়ে‌ছেন। আজ রোববার দুপু‌রে উপ‌জেলার স‌ন্তোষপুর ইউ‌নিয়‌নের হাইলাটারী গ্রা‌মে এই ঘটনা ঘ‌টে।

না‌গেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল ক‌রিম রেজা এ তথ্য নি‌শ্চিত ক‌রে‌ছেন।

নিহত নারীর প‌রিচয় তাৎক্ষ‌ণিকভাবে জানা যায়‌নি। অপর দুজ‌নের নাম আলতাফ ও মা‌নিক ব‌লে প্রাথ‌মিকভা‌বে জানা গে‌ছে। পু‌লিশ ঘটনাস্থ‌লে পৌঁ‌ছে প‌রি‌স্থি‌তি শান্ত করেছে, অ‌ভিযুক্ত‌ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তা‌রের চেষ্টা কর‌ছে।

বিস্তা‌রিত আস‌ছে...

বিষয়:

সংঘর্ষকুড়িগ্রাম
