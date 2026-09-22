Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার আহম্মদ আলী পোদ্দার রতন ওরফে রতন পোদ্দার। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী পোদ্দার রতন ওরফে রতন পোদ্দারকে (৫৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের চন্দ্রখানার বজরের খামার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার রতন পোদ্দার ওই এলাকার মৃত জালাল উদ্দিন পোদ্দারের ছেলে।

গত ১২ আগস্ট ফুলবাড়ী থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ হাসান নাইম বলেন, রতন পোদ্দারকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গ্রেপ্তারকুড়িগ্রামআওয়ামী লীগফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম)
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