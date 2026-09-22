খুলনায় বি কোম্পানির সদস্য গুলিবিদ্ধ মামুন মারা গেছেন

খুলনার পূর্ব রূপসায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত মামুন মীর (৩০) নামের এক যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। দীর্ঘ ৩৯ দিন পর গতকাল সোমবার সকালে ঢাকার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত মামুন মীর উপজেলার বাগমারা গ্রামের নেয়ামত মীরের ছেলে। তিনি খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘বি’ কোম্পানি বাহিনীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১৮ আগস্ট রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়নের দেবীপুর গ্রামের আবু সালেহীন প্রতিবন্ধী স্কুলের সামনে থেকে দুই যুবক মামুনকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যান। পরে তাঁকে হত্যার উদ্দেশে গুলি করা হয়। গুলিটি তাঁর বাম চোখে বিদ্ধ হয়।
স্থানীয়রা প্রথমে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ঢাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর শরীরের ক্ষতস্থানে ইনফেকশন ছড়ায় এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর আর জ্ঞান ফেরেনি।
গতকাল সোমবার রাতে নিহতের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে আনা হয়। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে পুলিশ ফাঁড়িসংলগ্ন মসজিদে আল আকসায় তাঁর জানাজা সম্পন্ন হয়। পরে বাগমারা দারুস সালাম জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে দাফনের প্রস্তুতির সময় পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে বাধা দেয়।
পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার জাহিদ জানান, গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় বা মৃত্যুর পরও পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো অভিযোগ বা মামলা করা হয়নি। পরিবারের কেউ মামলা না করলে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে।
ওসি আরও জানান, ময়নাতদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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