Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

রৌমারী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি ও গ্রামবাসী

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
রৌমারী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি ও গ্রামবাসী
সীমান্তের কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করছে ঠেলে পাঠানো নারী ও শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার গয়টাপাড়া ও ইজলামারী সীমান্তপথে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার (পুশ ইন) চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধা ও বিজিবির শক্ত অবস্থানের মুখে তারা সীমান্তের কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করলেও বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। এখনো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

রোববার (১৪ জুন) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়নের গয়টাপাড়া এবং সদর ইউনিয়নের ইজলামারী সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, গয়টাপাড়া সীমান্ত দিয়ে এক নারী, দুই শিশু ও তিন যুবককে এবং ইজলামারী সীমান্ত দিয়ে আরও তিনজনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিরোধে বিএসএফ পিছু হটে। বর্তমানে ঠেলে দেওয়া ৯ জন কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

এদিকে সীমান্তে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবি করেছে বিএসএফ। তবে বিজিবি তাদের পরিচয় যাচাই করছে বলে জানিয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয় বলে জানায় বিজিবি।

জামালপুর ৩৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান বলেন, ‘পরিস্থিতি বিবেচনায় সীমান্তে নজরদারি ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও বিজিবিকে সহযোগিতা করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশি কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। তাঁরা বাংলাদেশি হলে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বিএসএফকে জানানো হয়েছে।’

সীমান্তের কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করছে ঠেলে পাঠানো নারী ও শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সীমান্তের কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করছে ঠেলে পাঠানো নারী ও শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুপুর পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে অবস্থান করছেন এবং বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

বিষয়:

বাংলাদেশরৌমারীবিএসএফবিজিবিভারতকুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
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