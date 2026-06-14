রৌমারী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি ও গ্রামবাসী

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার গয়টাপাড়া ও ইজলামারী সীমান্তপথে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার (পুশ ইন) চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধা ও বিজিবির শক্ত অবস্থানের মুখে তারা সীমান্তের কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করলেও বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। এখনো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
রোববার (১৪ জুন) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়নের গয়টাপাড়া এবং সদর ইউনিয়নের ইজলামারী সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, গয়টাপাড়া সীমান্ত দিয়ে এক নারী, দুই শিশু ও তিন যুবককে এবং ইজলামারী সীমান্ত দিয়ে আরও তিনজনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিরোধে বিএসএফ পিছু হটে। বর্তমানে ঠেলে দেওয়া ৯ জন কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।
এদিকে সীমান্তে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবি করেছে বিএসএফ। তবে বিজিবি তাদের পরিচয় যাচাই করছে বলে জানিয়েছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয় বলে জানায় বিজিবি।
জামালপুর ৩৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান বলেন, ‘পরিস্থিতি বিবেচনায় সীমান্তে নজরদারি ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও বিজিবিকে সহযোগিতা করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশি কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। তাঁরা বাংলাদেশি হলে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বিএসএফকে জানানো হয়েছে।’
দুপুর পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে অবস্থান করছেন এবং বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
বিজিবি সূত্র জানায়, গত শুক্রবার ভোরে প্রাগপুর সীমান্তের ১৪৮/৩-এস সীমান্ত পিলার-সংলগ্ন এলাকা দিয়ে নারী-শিশুসহ ১২ জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে বিএসএফ। তবে বিজিবি ও স্থানীয় সীমান্তবাসীর সতর্ক অবস্থানের কারণে তাদের বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।২৮ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১১ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের শক্ত অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখার উপসচিব কাজী শরীফ উদ্দিন আহমেদের...১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ অনন্তপুর সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মধ্যে দিনভর টানটান উত্তেজনা ও দ্বিমুখী অবস্থানের পর অবশেষে নয় বছর বয়সী এক বাংলাদেশি শিশুকে ফেরত আনা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে