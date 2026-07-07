Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

৭৫ হাজার টাকার জাল নোট জব্দ, আটক ১

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
৭৫ হাজার টাকার জাল নোট জব্দ, আটক ১
জাল নোটসহ আটক এক ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ৭৫ হাজার টাকার বাংলাদেশি জাল নোটসহ আনোয়ার মিয়া (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার পাথরডুবি ইউনিয়নের ঢেবঢেবির বাজারসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। তিনি ওই ইউনিয়নের কানিবাড়ি গ্রামের কুদ্দুস মিয়ার ছেলে।

পুলিশ জানায়, সীমান্তপথে মাদক চোরাকারবারে জাল নোট ব্যবহারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তের একপর্যায়ে সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে ঢেবঢেবির বাজারসংলগ্ন ভারতীয় সীমান্তগামী কাঁচা সড়ক থেকে আনোয়ারকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকার বাংলাদেশি জাল নোট জব্দ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আনোয়ার জানিয়েছেন, জাল নোট ব্যবহার করে ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে ইয়াবা ও গাঁজা এনে দেশে বিক্রি করা হতো।

ভূরুঙ্গামারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মুনতাসির মামুন মুন বলেন, অধিক লাভের আশায় মাদক ও চোরাকারবারিরা জাল নোট ব্যবহার করে। তাই সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মুদ্রা লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

আটকভূরুঙ্গামারীবাংলাদেশিজাল নোটকুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
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