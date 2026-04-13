কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের হাতে ২ যুবক আটক, পতাকা বৈঠকের আহ্বান

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ও নাগেশ্বরী সংবাদদাতা
কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের হাতে ২ যুবক আটক, পতাকা বৈঠকের আহ্বান
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উত্তর ঝাউকুটি সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি দুই যুবককে আটক করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল রোববার রাতে সীমান্তের ১০৩৭ নম্বর আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের কাছ থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

এ ঘটনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন

বিজিবি ২২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব-উল-হক।

আটক যুবকেরা হলেন নাগেশ্বরী উপজেলা নারায়ণপুর ইউনিয়নের অষ্টমীরচর এলাকার বাগমারা গ্রামের সোলাইমান হোসেন ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলার দক্ষিণ বলদিয়া কুমারটারী গ্রামের সোহাগ মিয়া।

বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল রাতে আটক দুই যুবক উত্তর ঝাউকুটি সীমান্তের ১০৩৭ নম্বর আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের পাশ দিয়ে ভারতের আসাম রাজ্যের ধুবরী জেলার টাকিমারী এলাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় সেখানকার স্থানীয় লোকজন ও বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের আটক করেন।

খবর পেয়ে আটক যুবকদের পরিবারের সদস্যরা বিজিবি চৌদ্দঘড়ি কোম্পানি ক্যাম্পের সহায়তা চান। পরে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়।

এ বিষয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব-উল-হক বলেন, ‘দুই যুবকের আটক হওয়ার খবর পেয়েছি। ভারতের বিএসএফ তিস্তাপাড়া কোম্পানির ৬৮ ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করা হয়েছে। সোমবার (আজ) বিকেলে পতাকা বৈঠকের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’

