দুধকুমার নদে ভেসে এসেছে মরা গন্ডার

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর দুধকুমার নদ দিয়ে বড় আকারের একটি মরা গন্ডার ভেসে এসেছে। ভেসে আসা মৃত গন্ডারটি উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের দক্ষিণ ছাট গোপালপুর এলাকার চরে আটকা পড়ে। বন বিভাগ ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, গত সোমবার গন্ডারটি ভেসে এসে চরে আটকা পড়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বন্যার পানিতে ডুবে প্রাণীটি মারা গেছে। স্রোতের টানে ভারত থেকে ভেসে এসে এটি দুধকুমার নদের চরে আটকা পড়েছে। পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় গন্ডারটিকে চর এলাকা থেকে সড়ানো সম্ভব হয়নি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ গন্ডারটিকে ঢেকে রেখেছে। পরে গন্ডারের দেহাবশেষ সংরক্ষণ করা হবে।
তিলাই ইউপি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম বলেন, আজ সকালে কুড়িগ্রাম জেলার বন কর্মকর্তা, যমুনা সেতু জাদুঘরের কিউরেটর, উপজেলা বন কর্মকর্তা সেকেন্দার আলীসহ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মরা গন্ডারটির শরীরে পচন ধরেছে।
কুড়িগ্রাম সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাদিকুর রহমান বলেন, মরা গন্ডারটি বেশ বড় ও ভারী। এটিকে অন্যত্র সড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। জাদুঘর কর্তৃপক্ষের পরামর্শে ওখানেই ঢেকে রাখা হয়েছে।
যমুনা সেতু জাদুঘরের কিউরেটর রানা বলেন, গন্ডারের দেহাবশেষ সংরক্ষণ করা হবে। সেগুলো শিক্ষা ও গবেষণাকাজে ব্যবহার করা হবে।
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর দুধকুমার নদ দিয়ে বড় আকারের একটি মরা গন্ডার ভেসে এসেছে। ভেসে আসা মৃত গন্ডারটি উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের দক্ষিণ ছাট গোপালপুর এলাকার চরে আটকা পড়ে। বন বিভাগ ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, গত সোমবার গন্ডারটি ভেসে এসে চরে আটকা পড়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বন্যার পানিতে ডুবে প্রাণীটি মারা গেছে। স্রোতের টানে ভারত থেকে ভেসে এসে এটি দুধকুমার নদের চরে আটকা পড়েছে। পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় গন্ডারটিকে চর এলাকা থেকে সড়ানো সম্ভব হয়নি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ গন্ডারটিকে ঢেকে রেখেছে। পরে গন্ডারের দেহাবশেষ সংরক্ষণ করা হবে।
তিলাই ইউপি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম বলেন, আজ সকালে কুড়িগ্রাম জেলার বন কর্মকর্তা, যমুনা সেতু জাদুঘরের কিউরেটর, উপজেলা বন কর্মকর্তা সেকেন্দার আলীসহ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মরা গন্ডারটির শরীরে পচন ধরেছে।
কুড়িগ্রাম সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাদিকুর রহমান বলেন, মরা গন্ডারটি বেশ বড় ও ভারী। এটিকে অন্যত্র সড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। জাদুঘর কর্তৃপক্ষের পরামর্শে ওখানেই ঢেকে রাখা হয়েছে।
যমুনা সেতু জাদুঘরের কিউরেটর রানা বলেন, গন্ডারের দেহাবশেষ সংরক্ষণ করা হবে। সেগুলো শিক্ষা ও গবেষণাকাজে ব্যবহার করা হবে।
বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে নারী সহকর্মীকে হেনস্তা ও মারধরের একটি নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র এ নির্দেশ দেন। পরে বাদীপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বাদীর আইনজীবী মো. হারুন অর...৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজানে বিএনপির কর্মী মোহাম্মদ আবদুল হাকিমকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে উত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। তবে পুলিশ আটক ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি।৮ মিনিট আগে
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্ৰণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জ-সরাইল পরিদর্শনে যেতে আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে ট্রেনযোগে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনে নামেন।৮ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের পূর্ব পানখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে অবৈধভাবে বসবাসকারী ৩৭ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আটক করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের কাছে বাসা ভাড়া দেওয়ার অভিযোগে একটি বাড়ির মালিককে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।১৬ মিনিট আগে