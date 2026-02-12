Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে: ফজলুর রহমান

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ইটনায় ডুইয়ারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন বিএনপি প্রার্থী ফজলুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ইটনায় ডুইয়ারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা ২ মিনিটে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ফজলুর রহমান তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর আগে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে তিনি কেন্দ্রে পৌঁছান। এ সময় তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম রেখা ও ছেলে ব্যারিস্টার অভিক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ডুইয়ারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রটি বীরকুল, করনশী (২ নম্বর ওয়ার্ডের অংশ), করনশী নুরপুর (১ নম্বর ওয়ার্ডের অংশ), ডুইয়ারপাড় ও ভয়রা এলাকার আওতায় পড়েছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৪ হাজার ৪৯০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ হাজার ৩৪৩ এবং নারী ভোটার ২ হাজার ১৪৭ জন।

কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনতা ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার মাসুদ মিয়া। যে বুথে ফজলুর রহমান ভোট দিয়েছেন, সেখানে সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে আছেন আফরোজা সুলতানা। পোলিং কর্মকর্তা হিসেবে রয়েছেন নেকলেছ আক্তার ও আকলিমা আক্তার।

ভোট প্রদান শেষে ফজলুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ কখনোই রাজাকার ও আলবদরের দোসরদের ক্ষমতায় দেখতে চায় না। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তাদের এই দেশের জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে রাজাকার-আলবদরের রাজনীতি চলতে পারে না। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেওয়াই আজকের দিনের প্রধান দায়িত্ব।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জনির্বাচনইটনাভোটজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
