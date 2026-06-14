১৫ কেজি গাঁজাসহ শালা-দুলাভাইকে পুলিশে দিল জনতা

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় ১৫ কেজি গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা। আটক দুজন সম্পর্কে শালা-দুলাভাই বলে জানা গেছে।
আজ রোববার উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের আমিরগঞ্জ জনতাগঞ্জ বাজার খেয়াঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন, সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে সাগর মিয়া (৩৮) এবং হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার বেজোড়া গ্রামের নাসির মিয়ার ছেলে মনির মিয়া (২০)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাগর ও মনির ১৫ কেজি গাঁজা নিয়ে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ এলাকা থেকে খেয়া পার হয়ে আমিরগঞ্জ জনতাগঞ্জ বাজারে আসেন। তাঁদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয় লোকজন তাঁদের ব্যাগ তল্লাশি করেন।
এ সময় পলিথিনে মোড়ানো তিনটি প্যাকেটে রাখা গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে ইটনা থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোয়েব খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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