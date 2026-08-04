বিষধর সাপকে খেলার প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে সাপের কামড়ে সাপুড়ের মৃত্যু

গাইবান্ধায় নতুন ধরা একটি বিষধর সাপকে খেলার প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে সাপের কামড়ে আজাদুল ইসলাম ঘুটু (৩০) নামে এক সাপুড়ের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকালে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (সেকমো) হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আজাদুল ইসলামকে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত আজাদুল ইসলাম ঘুটু গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের তরফকামাল শিয়ালগাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজাদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় পাতা খেলায় সাপ প্রদর্শন করতেন। সম্প্রতি তিনি কলাগাছে সাপ পেঁচিয়ে খেলা দেখাতেন। মঙ্গলবার শাখাহার ইউনিয়নের আসাদ মোড়ে আয়োজিত পাতা খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য সোমবার বিকেলে উপজেলার কোচাশহর এলাকা থেকে একটি বিষধর সাপ ধরে আনেন তিনি।
পরে সাপটিকে খেলার উপযোগী করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় সেটি তাঁকে কামড় দেয়। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
পরিবারের সদস্যরা প্রথমে তাঁকে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার শিবসমুদ্র এলাকায় এক ওঝার কাছে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁকে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
হাসপাতালের সেকমো হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সাপে কাটা ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও জানান, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা গেছে, সাপে কামড়ানোর পর তাঁকে প্রথমে একজন ওঝার কাছে নেওয়া হয়েছিল। পরে হাসপাতালে আনা হয়।
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