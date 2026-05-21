ভৈরব প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে জলাবদ্ধতা, চরম দুর্ভোগে জনসাধারণ

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনের সড়কে দীর্ঘ এক মাস ধরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে পথচারী, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও প্রাণিসম্পদ অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষদের।
সরেজমিনে দেখা গেছে, ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের প্রাণিসম্পদ অফিস-সংলগ্ন অংশে হাঁটুসমান পানি ও কাদার সৃষ্টি হয়েছে। এতে যানবাহন চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে।
বিশেষ করে, বাস, ট্রাক, পিকআপ, অটোরিকশা, সিএনজি ও মোটরসাইকেলচালকদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কে পানি আরও বেড়ে যায় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা জানান, উপজেলা কমপ্লেক্সের সামনে মিজান পাদুকা মার্কেটের দক্ষিণ পাশে থাকা পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের মুখ বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে জমে থাকা পানি বের হতে না পেরে পুরো সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাটি চললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এতে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ প্রতিদিন হাজারো মানুষ দুর্ভোগে পড়ছেন। প্রাণিম্পদ অফিসে আসা খামারি ও সেবাগ্রহীতাদেরও কাদা এবং ময়লা পানির মধ্য দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।
দ্রুত ড্রেন পরিষ্কার করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কে এম মামুনুর রশীদ বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
আরও পড়ুন—
নওগাঁর ধামইরহাটে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি কওমি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মামলা দায়েরের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পল্লবী ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর মুগদা এলাকা থেকে সৌদিপ্রবাসী মোকাররম মিয়ার ৮ টুকরা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় প্রেমিকা তাসলিমা বেগম ওরফে হাসনা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিতির খাস কামরায় তিনি জবানবন্দি দেন।২১ মিনিট আগে
এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বর্তমান কর প্রশাসনিক সক্ষমতা দিয়ে বড় বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ময়মনসিংহে এক সেমিনারে তিনি বাজেটে কাঠামোগত সংস্কার, কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতির বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাবের সমালোচনা করেন।৩৩ মিনিট আগে