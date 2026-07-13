কিশোরগঞ্জে মসজিদের সিলিং ফ্যান চুরির ঘটনায় ক্রেতাসহ ২ জন গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জামে মসজিদ থেকে ১৭টি সিলিং ফ্যান চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার গ্রেপ্তারের পর তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন হোসেনপুর পৌর সদরের পশ্চিম দীপেশ্বর এলাকার পারভেজ মোশারফ ও নতুন বাজারের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের দোকানদার হলুদ মিয়া।
পুলিশ জানায়, গত মে মাস থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ওই মসজিদ থেকে ১৭টি সিলিং ফ্যান চুরি হয়। এ ঘটনায় গত শনিবার (১১ জুলাই) মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে হোসেনপুর থানায় একটি মামলা করা হয়। পরে সিসিটিভির ভিডিও পর্যালোচনা করে চোর শনাক্ত করা হয়।
পুলিশ আরও জানায়, আজ হোসেনপুর বাজার এলাকা থেকে পারভেজ মোশারফকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যে নতুন বাজারের হলুদ মিয়ার দোকান থেকে চুরি হওয়া দুটি সিলিং ফ্যান উদ্ধার করা হয়। চোরাই জিনিস ক্রয় করার অপরাধে দোকানদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, সিসিটিভির ভিডিও দেখে চোর শনাক্তের পর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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