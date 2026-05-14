কিশোরগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, তিন কিশোর গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৪) অপহরণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (১৩ মে) রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই কিশোরীকে অপহরণ করা হয়। পরে অভিযুক্ত দুজন ভুক্তভোগী ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে চরাকান্দা এলাকার একটি আবাদি জমিতে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় একজন তার মোবাইল ফোনে পুরো ঘটনার ভিডিও ধারণ করে।
ঘটনার পর ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ভুক্তভোগী কিশোরীকে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করে আসামিরা। সম্প্রতি ওই কিশোরীর বিয়ের আলাপ শুরু হলে আসামিরা পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১১ মে রাতে তারা কিশোরীকে ডেকে নিয়ে হুমকি দেয়, বিয়ে করলে ওই ভিডিও ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।
এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়া কিশোরী বিষয়টি পরিবারকে জানালে তার মা বাদী হয়ে কুলিয়ারচর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
কুলিয়ারচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আরিফ বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। গত রাতে মামলার এজাহারভুক্ত তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার তাদের সংশ্লিষ্ট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার অন্যান্য আলামত ও ভিডিও উদ্ধারে পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ভুক্তভোগী কিশোরীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও জানান, আদালত আসামিদের গাজীপুর কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম ও তাঁর স্ত্রী আরজুদা করিমকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেননি আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুজনের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ...১ সেকেন্ড আগে
নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মাথায় বরফভর্তি বোতল দিয়ে আঘাত করার অভিযোগে করা মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষক কাউসার আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) বিকেলে উপজেলার চাকুয়া ইউনিয়নের লেপসিয়া গ্রামের একটি রাস্তা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৬ মিনিট আগে
চিকিৎসায় অবহেলা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার কারণে রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল এই নির্দেশ দেন...১৭ মিনিট আগে
ফরিদপুরে নিখোঁজের ১১ দিন পর মাটিচাপা অবস্থায় মা-মেয়ের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সন্ধ্যা ৬টার দিকে জেলা সদরের চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের কালীতলা যতিনবদ্দি এলাকার একটি পুকুরের পাড় থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।২২ মিনিট আগে