Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, তিন কিশোর গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৪) অপহরণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (১৩ মে) রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই কিশোরীকে অপহরণ করা হয়। পরে অভিযুক্ত দুজন ভুক্তভোগী ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে চরাকান্দা এলাকার একটি আবাদি জমিতে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় একজন তার মোবাইল ফোনে পুরো ঘটনার ভিডিও ধারণ করে।

ঘটনার পর ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ভুক্তভোগী কিশোরীকে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করে আসামিরা। সম্প্রতি ওই কিশোরীর বিয়ের আলাপ শুরু হলে আসামিরা পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১১ মে রাতে তারা কিশোরীকে ডেকে নিয়ে হুমকি দেয়, বিয়ে করলে ওই ভিডিও ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়া কিশোরী বিষয়টি পরিবারকে জানালে তার মা বাদী হয়ে কুলিয়ারচর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

কুলিয়ারচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আরিফ বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। গত রাতে মামলার এজাহারভুক্ত তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার তাদের সংশ্লিষ্ট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার অন্যান্য আলামত ও ভিডিও উদ্ধারে পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ভুক্তভোগী কিশোরীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও জানান, আদালত আসামিদের গাজীপুর কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

