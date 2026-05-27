শ্রীপুরে রেল ব্রিজের নিচ থেকে অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ উদ্ধার, ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যুর আশঙ্কা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথের বিন্দুবাড়ি এলাকার তেঁতুল ব্রিজের নিচ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৭ মে) দুপুরে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।
স্থানীয়দের ধারণা, মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকালের মধ্যে কোনো এক সময় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, বুধবার দুপুরে মাছ ধরতে গিয়ে তিনি প্রথমে ব্রিজের নিচে মরদেহ দেখতে পান। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশে খবর দেওয়া হয়। নিহতের পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও গোলাপি রঙের ফুলহাতা শার্ট।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহীনুর আলম বলেন, মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা রেলওয়ে পুলিশ গ্রহণ করবে।
জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. কাইয়ুম আলী জানান, মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি তাঁরা জানতে পেরেছেন। দ্রুতই প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
