Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

আসামি নিয়ে থানায় ফেরার পথে সড়কে আহত পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আসামি নিয়ে থানায় ফেরার পথে সড়কে আহত পুলিশ সদস্যের মৃত্যু
নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করে থানায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য, আসামিসহ পাঁচজন আহত হন।

মারা যাওয়া পুলিশ সদস্যের নাম নজরুল ইসলাম (৫২)। তিনি হোসেনপুর থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নজরুল ইসলাম টাঙ্গাইল জেলার গোপালগঞ্জ থানার শিমলা গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের পদোরগাতি এলাকায় পুলিশ সদস্যদের বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে হোসেনপুর থানার কনস্টেবল নজরুল ইসলাম (৫২) গুরুতর আহত হন। তাঁর সঙ্গে থাকা আরও তিন পুলিশ সদস্য, আসামি এবং অটোরিকশার চালকও আহত হন। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

তবে গুরুতর আহত নজরুল ইসলামকে উদ্ধার করে প্রথমে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জপুলিশদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগহোসেনপুরগ্রেপ্তারআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ছেলেকে হত্যার দায় স্বীকার করলেন বাবা

ছেলেকে হত্যার দায় স্বীকার করলেন বাবা

গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছে চাঁদা দাবি, যুবক গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছে চাঁদা দাবি, যুবক গ্রেপ্তার

মন্ত্রিপরিষদ সচিব রশীদের নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে অপতথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিল নিয়ে আলোচনা, যে ব্যাখ্যা দিল সরকার

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

সম্পর্কিত

মুন্সিগঞ্জে অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রির দায়ে বেকারিকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রির দায়ে বেকারিকে জরিমানা

সংসদে নওগাঁর ছয় নতুন মুখ

সংসদে নওগাঁর ছয় নতুন মুখ

দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচন দাবি চসিক মেয়রের

দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচন দাবি চসিক মেয়রের

আসামি নিয়ে থানায় ফেরার পথে সড়কে আহত পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

আসামি নিয়ে থানায় ফেরার পথে সড়কে আহত পুলিশ সদস্যের মৃত্যু