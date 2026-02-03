Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

ভৈরবে যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ৯

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ভৈরবে যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ৯
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিসহ ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন মাদক কারবারি রয়েছেন।

গতকাল সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে শহরের পঞ্চবটী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন শহরের পঞ্চবটী এলাকার মো. সবুজ মিয়া (৩০), মো. রবিন (৫২), মো. বাবুল মিয়া (৫৫) ও মো. শরিফ (৩০)। তাঁদের কাছ থেকে ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১২ হাজার টাকা।

এ ছাড়া সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে মনিষা (১৮), চায়না বেগম (৬০), মো. উজ্জ্বল মিয়া (৩৩) ও মো. মুন্না মিয়া (২৭)। একই অভিযানে ভৈরবপুর গ্রামের পাঁচ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি মাসুম আলমকেও (৩৫) গ্রেপ্তার করা হয়।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আখন্দ বলেন, আটক ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জআটকঅভিযানঢাকা বিভাগআসামিভৈরবজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

নির্বাচনে ১৬ সংস্থা থেকে ৩৪,৪৪২ জন পর্যবেক্ষক, বিএনপির উদ্বেগ

নির্বাচনে ১৬ সংস্থা থেকে ৩৪,৪৪২ জন পর্যবেক্ষক, বিএনপির উদ্বেগ

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

আজ সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবে বরাত

আজ সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবে বরাত

পিডিবির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে আদানি

পিডিবির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে আদানি

সম্পর্কিত

বৈষম্যহীন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার দাবি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

বৈষম্যহীন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার দাবি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

সাবেক সচিব হালিম ও অতিরিক্ত সচিব সবুরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সাবেক সচিব হালিম ও অতিরিক্ত সচিব সবুরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ভৈরবে যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ৯

ভৈরবে যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ৯

ভোলায় নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত অন্তত ১৩

ভোলায় নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত অন্তত ১৩