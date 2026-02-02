Ajker Patrika
শিক্ষা

শহীদ জিয়া ও বেগম খালেদা জিয়ার নামে ২ কলেজের নামকরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শহীদ জিয়া ও বেগম খালেদা জিয়ার নামে ২ কলেজের নামকরণ

ঢাকা ও ফেনীর দুটি কলেজের নাম পরিবর্তন করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামে নামকরণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে টাঙ্গাইল ও রাজশাহীর দুটি কলেজের নামও পরিবর্তন করা হয়।

আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের নির্দেশনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শন দপ্তর থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কলেজ পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত) নাজিম উদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর নির্দেশনার আলোকে অধিভুক্ত চারটি বেসরকারি কলেজের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পল্লবী মহিলা ডিগ্রি কলেজ, পল্লবী, মিরপুর-এর নাম পরিবর্তন করে শহীদ জিয়া মহিলা কলেজ, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা করা হয়েছে। বাসাইল ডিগ্রি কলেজ, বাসাইল, টাঙ্গাইল এখন থেকে বাসাইল এমদাদ হামিদা কলেজ, বাসাইল, টাঙ্গাইল নামে পরিচিত হবে। এ ছাড়া সালেহা-ইমারত ডিগ্রি কলেজ, বাগমারা, রাজশাহী-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে সাঁকোয়া কলেজ, বাগমারা, রাজশাহী। অন্যদিকে ফেনীর ফুলগাজী মহিলা কলেজ, ফেনী-এর নতুন নাম হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী।

বিষয়:

ফেনীঢাকাকলেজশিক্ষাজিয়াউর রহমানখালেদা জিয়া
‘আমাকে বিয়ে করো’, এপস্টেইনকে বলেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রুর স্ত্রী, টাকাও ধার চেয়েছিলেন

বান্দরবানে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাবিবুর নিহতের তিন বছর, সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা

কুখ্যাত এপস্টেইনের বাড়িতে চার দিন ছিলেন নরওয়ের হবু রানি

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

কাবাঘরের গিলাফ পাঠানো হয়েছিল কুখ্যাত এপস্টেইনের কাছে

