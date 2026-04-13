কিশোরগঞ্জে মাসব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে শহরের জেলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মেলার উদ্বোধন করা হয়। কিশোরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এই মেলার আয়োজন করেছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কিশোরগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘দেশীয় পণ্যকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করতে এ ধরনের মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’ এ সময় তিনি বর্তমান জ্বালানি-সংকটের কথা মাথায় রেখে সরকারি নির্দেশনা মেনে মেলা পরিচালনার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল খান। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ওপর জোর দিয়ে তিনি আয়োজকদের উদ্দেশে বলেন, ‘মেলা প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করতে হবে।’ পাশাপাশি মেলায় মানসম্মত পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।
চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি এ কে এম মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক মো. রমজান আলী, জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান শরীফ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ সুমন, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক ইকবাল আহমেদ চৌধুরী অপু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মারুফ, জেলা এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইকরাম হোসেন প্রমুখ।
অনুষ্ঠান উদ্বোধন শেষে অতিথিরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। মাসব্যাপী এই মেলায় দেশীয় বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্যের সমাহার থাকবে বলে আয়োজকেরা জানিয়েছেন।
