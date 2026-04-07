সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত ৩৫% মানুষ

৩২ লাখ মানুষের জেলা কিশোরগঞ্জ। জেলাজুড়ে সরকারি সুপেয় পানির কল বা টিউবওয়েল আছে ১৫ হাজার। সরকারি হিসেবে, এই টিউবওয়েলের বিপরীতে সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা মাত্র দেড় লাখ। ফলে গ্রামাঞ্চলের একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। এদিকে পৌর এলাকার এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীও সুপেয় পানির সুবিধাবঞ্চিত। আর স্বাভাবিকভাবেই এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বড় অংশই দরিদ্র।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বলছে, জেলার ৭ লাখ ৬০ হাজার ৯৫২টি পরিবারের মধ্যে ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, যাদের ভাগ্যে জোটে না নিরাপদ সুপেয় পানির নিশ্চয়তা। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এ সংকট আরও বেড়েছে। অবস্থাপন্ন লোকজন সাব-মারসিবল পাম্পের মাধ্যমে নিজেদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেন। তবে দরিদ্রদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না।
সদর উপজেলার ভাস্করখিলা গ্রামের গৃহিণী হেলেনা আক্তার বলেন, ‘সরকার থেইক্যা টিউবওয়েল দেয় শুনছি, কিন্তু আমাগো পাড়ায় একটাও নাই। আধা মাইল দূর থেইক্যা পানি কান্দ (কাঁধে করে) নিয়া আইতে হয়। হেই পানিও যে খুব পরিষ্কার তা না।’
তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার গ্রামের গৃহিণী মরিয়ম বেগম বলেন, ‘নদী বা পুকুরের ঘোলা পানি দিয়া রান্ধন-বাড়ন (রান্নাবান্না) করি। হেই পানি দিয়া গোসল করলে শরীলে চুলকানি অয়।’
এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জ পৌর এলাকায়ও শতভাগ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। পৌরসভার ৩০ শতাংশ এলাকাই এখনো পানি সরবরাহের আওতায় আসেনি।
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের টোটাল পৌরসভার এরিয়া হলো ১০ দশমিক ৩৭ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় ৭০% এলাকায় সুপেয় পানির লাইন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যে অংশ বাকি আছে সেটার কারণ হলো, আমাদের পাইপলাইনের সীমাবদ্ধতা।’
পৌরসভা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে দৈনিক তিন বেলা মিলিয়ে মোট পাঁচ ঘণ্টা পানি সরবরাহ করা হয়। পানি উত্তোলনের জন্য সাতটি পাম্প সরাসরি কাজ করছে। মজুত রাখার জন্য রয়েছে চারটি ওভারহেড ট্যাংক, যার মধ্যে দুটির ধারণক্ষমতা ৬৮০ ঘনমিটার এবং অপর দুটির ৬৫০ ঘনমিটার। বর্তমানে পৌরসভার পাইপলাইনের মাধ্যমে ৫ হাজার ৩১৫টি পরিবার পানি সুবিধা পাচ্ছে। পৌর এলাকায় ১৫০টি ওয়াটার হাইড্রেন্ট সচল রাখা হয়েছে।
শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার মুহাম্মদ আবিদুর রহমান ভূইয়া বলেন, নিরাপদ পানির অভাবে বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা সব থেকে বেশি ঝুঁকিতে পড়ছে।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমাদের নতুন পরিকল্পনা হলো গ্রামাঞ্চলেও পৌরসভার মতো পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা। একটি শক্তিশালী প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন করে সেটি থেকে একাধিক বাড়িতে সংযোগ দেওয়া হবে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে (পাইলট প্রজেক্ট) দু-একটি এলাকায় এর কাজ চললেও, শিগগিরই এটি বড় পরিসরে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।’
